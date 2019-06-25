2019/06/25 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في محافظة البصرة مشروع كشافة وأشبال الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف بمناسبة ذكرى يوم الفتوة العالمي المصادف الخامس عشر من شهر شوال حيث ذكر مدير المؤسسة الاستاذ موسى المنصوري أن برنامج الافتتاح تضمن العديد من الفقرات كان من أهمها التعريف بالمشروع وأهدافه من قبل الاستاذ رسول الشويلي و …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في محافظة البصرة تطلق مشروع كشافة أشبال الإمام المنتظر(عج) النعيم نيوز.

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