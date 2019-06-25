واسط تخصص 70 مليار دينار لانشاء 65 مدرسة نموذجية

2019/06/25 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الادارة المحلية في محافظة واسط، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 70 مليار دينار لانشاء 65 مدرسة نموذجية موزعة بين مركز واقضية ونواحي المحافظة من اجل انهاء مشكلة الدوام المزدوج في بعض الابنية.وقال معاون محافظ واسط رحمن يسر في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ديوان المحافظة خصص مبلغ 70 مليار دينار لانشاء 65 مدرسة […]

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