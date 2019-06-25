2019/06/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت شائعات تُفيد أن نجمة البوب الشهيرة “ليدي غاغا” سبب انفصال “برادلي كوبر” عن حبيبته عارضة الأزياء الروسية “آيرينا شايك”، نتيجة عرضهما الغنائي على خشبة مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار.ورغم أن “ليدي غاغا” عزباء في الوقت الراهن عقب انفصالها عن خطيبها “كريستيان كارينو” بعد علاقتهما التي استمرت خمسة سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”برادلي كوبر”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليدي غاغا ترفض مواعدة برادلي كوبر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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