وزير داخلية كردستان يوجه بمنع سفر منتسبي وزارتين امنيتين

2019/06/25 | 09:24

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بغداد اليوم-اربيل

وجه وزير داخلية كردستان، ووزير البيشمركة وكالة، كريم سنجاري، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، بمنع سفر منتسبي وزارتين امنيتين في الإقليم.

وبحسب كتاب صادر في 19 آيار 2019، عن سنجاري، وتم تعميم الكتاب في 24 حزيران الجاري، انه "تقرر منع سفر منتسبي وزارتي الداخلية والبيشمركة، من دون توضيح سبب السفر".

وجاء في الكتاب: انه "يمنع سفر اي ضابط او موظف في قوات الداخلية الى خارج البلاد، من دون منح اجازة رسمية وتحديد اسباب سفره".

بغداد اليوم - بغداد

اصدر محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، امرا الى شرطة المحافظة بمنع ادخال مادة الأينكابوند سريعة الاشتعال إلى المدينة القديمة.

وقالت شرطة المحافظة في بيان، إن "محافظ النجف اصدر امرا إلى مدي

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان تنظيم داعش شن هجوما على قرية الوريدية في قضاء الحويجة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش شن هجوما على قرية الوريدية بناحية العباسية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ما اسفر عن مقتل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الامن الوطني في محافظة ديالى، الاثنين، عن القاء القبض على متهم بالارهاب واخر متهم بالقتل.

وقالت المديرية في بيان، إن "قوة من مديرية الامن الوطني ديالى وشعبة استخبارات فوج المشاة الآلي للفرقة الخامسة أل

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