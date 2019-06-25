شاهد: خرائط درجات الحرارة في اول ايام موجة الحر بالعراق

2019/06/25 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية في العراق،الى موجة من الحر ابتداء من يوم الثلاثاء، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل....

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