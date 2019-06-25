قائد شرطة ديالى: الفقر وراء 70% من الجرائم في المحافظة

2019/06/25 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للاخبار/ اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي بان 70% من الجرائم في المحافظة يقف وراءها الفقر المدقع.ونقل اعلام قيادة الشرطة ديالى عن العبادي، حصلت وكالة النبأ للأخبار اليوم الثلاثاء نسخة منه، قوله، ان "الجرائم بمختلف عناوينها هناك اسباب رئيسية لوقوعها وخاصة لدى شريحة الشباب مبينا ان 70% منها دوافعها بالاساس الفقر والعوز المادي".

واضاف العبادي، ان "الفقر بيئة خصبة لولادة الجرائم مبينا ان الكثير من المعتقلين كان العوز يقف وراء دفعهم لاول جريمة وبعدها وقع في مستنقع الجريمة قبل اعتقاله لافتا الى ان جزء من المنتمين للارهاب ايضا ساهم الفقر في دفعهم لهذا الطريق المظلم".

واشار قائد شرطة ديالى الى، ان "الفقر والعوز المادي والجهل والاهمال الاسري كلها عوامل تساعد في انحراف الصبية والشباب وتحولهم الى مجرمين"، مؤكدا "ضرورة الانتباه الى معالجة ملف الفقر والبطالة الحاد في ديالى لان الاستقرار لايبنى من خلال فوهات البنادق وتعزيز الامان فحسب بل من خلال معالجة حقيقية لاسباب ولادة الجريمة ومعالجتها قبل وقوعها".



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