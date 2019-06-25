التربية تنهي استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات السادس الإعدادي

2019/06/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن انهاء استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي بجميع فروعها التي ستبدأ بعد غد الخميس في بغداد والمحافظات.وقال مدير العلاقات والاعلام بوزارة التربية فراس محمد حسن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت جميع استعداداتها

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