الأمن الأمريكي: داعشيان عراقي ومصري يتواجدان في المكسيك

2019/06/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من احتمال وجود عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة.وذكر موقع “Excelsior” المكسيكي، ان “شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ”داعش”، تم رصدهم في

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