تحذيرات من مخطط اميركي للتنسيق بين العشائر لتهريب “الدواعش”

2019/06/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني حسين الكناني، الثلاثاء، من مخطط اميركي للتنسيق بين العشائر العراقية والسورية في المناطق الحدودية مابين البلدين بهدف تهريب الارهابيين وتوفير الحواضن لهم واستهداف القطعات الامنية من الجيش والحشد الشعبي، اضافة الى البعد السياسي لابناء المكون السني في بقاء الاميركان داخل العراق.وقال الكناني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تحركات السفير الاميركي […]

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