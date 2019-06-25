2019/06/25 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مديرية زراعة محافظة بابل، الخميس، عن وصول انتاجها من البيض إلى أكثر من ثمانية ملايين بيضة خلال شهر ايار الماضي، وفيما اشارت إلى أنها زودت الاسواق المحلية بنحو 500 طن من لحوم الدجاج، أكدت افتتاح 32 مشروعا مختلفا لتسمين العجول وتربية الابقار والاغنام.وقال رئيس قسم الثروة الحيوانية بالمديرية مرتضى اسماعيل في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تنتج 8 ملايين بيضة بالشهر وتزود العراق بـ 500 طن من لحوم الدجاج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تنتج 8 ملايين بيضة بالشهر وتزود العراق بـ 500 طن من لحوم الدجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).