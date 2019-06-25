2019/06/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: التربية النيابية تشدد على ضرورة طباعة المناهج داخل العراق ومحاسبة المخالفين.حملة تبليط وصيانة واسعة يشهده طريق الحج البري في كربلاء المقدسة.مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله في الديوانية يقيم حفلا بمناسبة يوم الفتوة.ابتكار سماعات ذكية لإنقاذ المرضى من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 24 – 6 – 2019 النعيم نيوز.

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