برهان المعموري : تسمية وزيري الداخلية والدفاع خطوة بالاتجاه الصحيح

2019/06/25 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري التصويت على تسمية وزيري الداخلية والدفاع خطوة بالاتجاه الصحيح.وقال في بيان ” بعد مخاض عسير وجولات عصيبة وصبر وعناء طويلين تم تسمية وزيري الداخلية والدفاع عقب ما نالا ثقة مجلس النواب في جلسة من أهم جلسات الفصل التشريعي الثاني ، مشيرا الى ان التصويت […]

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