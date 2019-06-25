سائرون يعلن دعمه لوزيري الدفاع والداخلية

2019/06/25 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الثلاثاء، دعم تحالفه لوزيري الدفاع والداخلية من خلال تشريع القوانين.

وقال المعموري، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بعد مخاض عسير وجولات عصيبة وصبر وعناء طويلين تم تسمية وزيري الداخلية والدفاع عقب ما نالا ثقة مجلس النواب في جلسة من أهم جلسات الفصل التشريعي الثاني".وأوضح المعموري، أن "التصويت خلال جلسة مجلس النواب على اختيار "ياسين الياسري" وزيراً للداخلية و"نجاح الشمري" وزيراً للدفاع يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح ورسالة مطمئنة للجميع".وأضاف، أن "أمام الوزيران الآن مهمة شاقة وجدية لإثبات ولائهما للوطن وللشعب العراقي فقط لا غير والسير بخطوات متسارعة للحفاظ على المنجز الأمني ودعم استقراره بعدما بذلت دماء غالية وتضحيات جسيمة في سبيل تحقيقه".وتابع المعموري: "نتمنى أن يكون وزيري الداخلية والدفاع عند حسن ظن ممثلي الشعب ، وسنكون داعمين لهم بما امكننا من خلال تشريع القوانين التي تسهم في الارتقاء بالملف الأمني وبما يتناسب مع مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد".انتهى

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