واتساب يغير من طريقة إرسال الصور عبر هواتف أندرويد

2019/06/25 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر المطورون داخل تطبيق واتساب إجراء بعض التعديلات على طريقة إرسال الصور لجهات الاتصال داخل التطبيق على هواتف أندرويد لتصبح أسهل وأكثر وضوحاً، بعد طرحها من قبل على هواتف أيفون.

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية، سيمكن التغيير الجديد المستخدمين من إرسال الصورة مع رؤية الاسم الكامل للشخص الذى ترغب فى إرسال الصورة إليه، تجنباً لإرسال الصور للأشخاص عن طريق الخطأ.وليس من المعروف حتى الأن متى ستطرح تلك الميزة الجديدة، حيث يتم حالياً اختبارها على بعض النسخ التجريبية، لكن الاحتمالات تشير إلى إمكانية طرحها بعد شهرين من الأن.جدير بالذكر واجه واتس آب انتقادات ضخمة من موقع WABetaInfo، إذ أتهمه بإجراء التحديثات ببطء شديد، مطالبا الشركة بإجراء التغييرات بشكل مستمر وبعناية دقيقة، وضرب مثالاً بشركة تليجرام التى تطلق تحديثات سريعة، على عكس واتسآب.انتهى

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