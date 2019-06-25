قيادات الإصلاح تجتمع على انقاض الاعمار واحدى مكوناته: التحالف انتهى

2019/06/25 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرر ان تعقد قيادات تحالف الإصلاح والاعمار اجتماعا مهما، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث مصير التحالف بعد انسحاب رئيسه السيد عمار الحكيم وخروج الحكمة منه، فيما اعتبر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي أن “التحالف انتهى”.وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر النائب فلاح الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قيادات تحالف الإصلاح والأعمار ستعقد مساء اليوم […]

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