2019/06/25 | 09:37

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طهران: واشنطن بإجراءاتها الاخيرة أغلقت باب الدبلوماسية للأبد

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد

ترامب تقوم بتدمير جميع الآليات الدولية القائمة للحفاظ على السلام

والأمن في العالم، وذلك في تعليقه على اجراءات الحظر الاميركية

الاخيرة ضد ايران.وقال عباس موسوي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم الثلاثاء

ردا على اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة: ان فرض الحظر غير المجدي

على قائد الثورة وكذلك رئيس الدبلوماسية الايرانية يعنى اغلاق طريق

الدبلوماسية بشكل دائم مع الادارة الاميركية الفاشلة، فادارة ترامب

تقوم حاليا بتدمير جميع الآليات الدولية المتاصلة للحفاظ على السلام

والامن العالميين.وكان ترامب، وقع أمس الاثنين مرسوما بفرض اجراءات حظر جديدة على

ايران، وزعم أنها تأتي ردا على إسقاط إيران لطائرة التجسس المسيرة

الأميركية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

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