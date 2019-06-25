2019/06/25 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد ، الثلاثاء، عن اطلاق حملة لازالة التجاوزات عن شارع 60 جنوب العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” كوادر بلدية الدورة قامت بحملة لازالة التجاوزات عن شارع 60 ضمن حي الميكانيك”، مبينة ان ” الحملة شملت ازالة أكشاك ومسقفات ولوحات إعلانية واسيجة متجاوزة وغيرها من التجاوزات”.واضاف البيان، انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق حملة لازالة التجاوزات عن شارع 60 في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق حملة لازالة التجاوزات عن شارع 60 في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).