2019/06/25 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل الجديد فاروق امين يتسنم مهام عمله.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل الجديد فاروق امين يتسنم مهام عمله وكالة صدى الاعلام للانباء.

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