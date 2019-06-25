2019/06/25 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أتاحت شركة آبل النسخة الجديدة من نظام تشغيلها iOS 13 وهي النسخة التجريبية الثانية “بيتا 2″، ويتوقع مطوري iOS أن يتم إيقاف النسخة الإختبارية الأولى “بيتا1″، حيث يمكن تحميل beta 2 من بوابة مطوّري أبل.وذكرت الشركة، ان ” التحديث يهدف لتسوية مشكلات الأداء والاستقرار حتى يتمكن المستخدمون من متابعة اختبار التطبيقات في بيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبل تتيح إصدار iOS 13 beta 2 للتحميل من المطورين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبل تتيح إصدار iOS 13 beta 2 للتحميل من المطورين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).