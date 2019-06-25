2019/06/25 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ​جون بولتون​، أن "​إيران​ تعمل على زيادة التوترات في المنطقة"، لافتا إلى أن "الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية الروسية في ​القدس​ الغربية، أشار بولتون، إلى أن "إيران لديها أذرعها التي تحقق ​العنف​ والتهديد في المنطقة وهي تدعم ​حزب الله​ وتسلّح الميليشيات الشيعية في ​العراق​"، معتبرا أن "​الاقتصاد​ في إيران ينهار".وشدد مستشار الأمن الأمريكي على أن "واشنطن تدرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة.وقال إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.من جانبه، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانشي، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران "لا تظهر الاحترام للقانون الدولي"، مشددا على أنه لا فرصة للحوار بين الولايات المتحدة وإيران، طالما بقي التهديد بالعقوبات قائما.كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ،عباس موسوي، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد قادة إيران وكبار المسؤولين الآخرين، سيغلق إلى الأبد مسار الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون: الاقتصاد الايراني ينهار وطهران تدعم وتسلح الميلشيات الشيعية في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون: الاقتصاد الايراني ينهار وطهران تدعم وتسلح الميلشيات الشيعية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).