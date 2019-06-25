الكشف عن تقديم علاوي 25 مرشحا للدفاع قبل التصويت على الشمري

2019/06/25 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي، ان زعيم ائتلاف الوطني اياد علاوي قدم 25 مرشحا لمنصب وزير الدفاع قبل التصويت على نجاح الشمري.وقال المحمدي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” ، ان “علاوي قدم 25 مرشحاً لمنصب وزير الدفاع قبل التصويت على الشمري”.وبين المحمدي ان” التربية حصة كتلة المشروع العربي التي ...

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