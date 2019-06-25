2019/06/25 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يفتتح قنصلية له في مدينة مانشستر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يفتتح قنصلية له في مدينة مانشستر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفتتح قنصلية له في مدينة مانشستر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفتتح قنصلية له في مدينة مانشستر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).