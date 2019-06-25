2019/06/25 | 10:39

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روحاني: العقوبات الأميركية على طهران تنم عن يأس أميركا

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي أن “العقوبات

الأميركية على طهران تنم عن يأس الولايات المتحدة”، مشدداً على “اننا

نتمتع بصبر استراتيجي ولا نخشى الاميركيين”.ولفت الى أن “الولايات المتحدة وترمب مشتتون ولذلك يقدمون على اجراءات

غير معقولة”، مشيراً الى أن “البيت الابيض يعاني من عطب فكري لانه

يواجه في كل يوم مشكلة”.وشدد على أن “الرد الايراني على خرق الطائرة المسيرة الاميركية جرى

خلال دقائق وتمت اصابتها بمنظومة محلية الصنع”.وأكد أن “قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي قائد المسلمين من

الشيعة وغيرهم في كل العالم”، مبيناً بأن “العقوبات الأمريكية على

الامام الخامنئي غير مجدية لأنه لا يملك أرصدة في الخارج”.وبين أن “الولايات المتحدة تكذب بشأن رغبتها في الحوار مع طهران،

والعقوبات الجديدة تثبت ذلك”، لافتاً إلى أن “العقوبات الامريكية على

طهران ستفشل”.

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