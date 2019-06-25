2019/06/25 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرافدين ينفي فرض مبالغ اضافية عند تسلم الموظف راتبه عن طريق الماستر كارد

نفىَّ مصرف الرافدين الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل

الاجتماعي بشأن فرض مبالغ إضافية عند تسلم الموظف راتبه عن طريق

بطاقة الماستر كارد.

المكتب الاعلامي للمصرف أوضح ان الحديث عن فرض عمولة ادارية إضافية

غير التي مثبته في وصل تسلم الموظف راتبه لا اساس لها من الصحة حيث

ان مبلغ العمولة هو خمسمائة دينار ، واضاف ان عمولة السحب من

الصرافات الآلية من ايّ مصرف ثابتة وبحسب تعليمات البنك المركزي ،

مبيناً ان المصرف ملتزم بتلك التوصيات ولن يختلف في سياسته المصرفية

المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي مع المصارف الاخرى.

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