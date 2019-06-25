“بالفديو”.. مشجعون نادي الميناء يدعون ادارة الفريق لتقديم الاستقالة

2019/06/25 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب عدد من جماهير نادي الميناء الرياضي، ادارة النادي لتقديم الاستقالة لما وصفوه بعجزهم عن تقديم ما يخدم الفريق الكروي الاول وجمهوره.

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