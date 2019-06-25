مفتش عام الداخلية يطالب بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد اعتقل مؤخرا

2019/06/25 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب مفتش عام الداخلية، الثلاثاء، بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد تمت متابعته منذ ثلاثة أشهر واُلقي القبض عليه مؤخراً.

وقال مكتب المفتش، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "على كل الجهات عدم التدخل والتأثير في تحقيقاته بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بعملية نوعية عمل عليها منذ اكثر من ثلاثة اشهر، لابتزاز المواطنين وعمليات رشوة في وزارات مختلفة".وأضاف المكتب، أنه "يملك كل الأدلة والمعلومات والاعترافات والتسجيلات الفيديوية والصوتية وانه سيكمل تحقيقاته خلال ايام قليلة ويعلنها للرأي العام".انتهى

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