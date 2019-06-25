افتتاح مصنع متخصص بانابيب المياه في السماوة يوم الجمعة المقبل

2019/06/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح يوم الجمعة المقبل في مدينة السماوة مصنع متخصص بانابيب المياه يعد الاكبر في العراق.وسيقام حفل الافتتاح الذي تقيمه ادارة مصنع الخيمة في قاعة زمزم بمركز المدينة بحضور رسمي وشعبي الساعة العاشرة من صباح الجمعة.ويعتبر هذا المعمل الاول والوحيد في العراق المتخصص بصناعة انابيب البولي بروبلين و ملحقاتها، واضافة مهمة للصناعة الوطنية، وهو […]

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