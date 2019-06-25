مفتش عام الداخلية يطالب بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد تمت متابعته منذ ثلاثة أشهر واُلقي القبض عليه مؤخراً

2019/06/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد تمت متابعته منذ ثلاثة أشهر واُلقي القبض عليه مؤخراً”.ودعا المكتب في بيان ” جميع الجهات بعدم التدخل والتأثير في تحقيقاته بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بعملية نوعية عمل عليها منذ اكثر من ثلاثة اشهر ، لابتزاز المواطنين وعمليات رشوة […]

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