قوات الحشد تُطيح بأبرز قيادات داعش شرق الانبار

2019/06/25 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز – بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي من القاء القبض على احد قياديي عصابات داعش الارهابية شرق الانبار.

وذكر بيان للحشد تلقت العهد نيوز نسخة منه اليوم

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