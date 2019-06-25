2019/06/25 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن اطلاق حملة لازالة التجاوزات عن شارع 60 جنوب العاصمة.

وذكر بيان للامانة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة

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