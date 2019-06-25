احباط مخطط ارهابي لاستهداف بغداد والمحافظات الجنوبية والشمالية

2019/06/25 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الثلاثاء، احباط مخططات إرهابية كانت تستهدف العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية واقليم كردستان العراق.

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