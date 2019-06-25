ألغاز السياسة الأمريكية، قطر مثالا

2019/06/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي عطفا على المذكرة المدوية التي رفعها كل من: تشارلز إي غرازلي –رئيس لجنة التمويل في مجلس الشيوخ، والسيناتور توم كوتون،والسناتور جون كورنين، والسيناتور تود يونغ، والسيناتور ماركو روبيو،...أكمل القراءة ←

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