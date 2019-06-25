2019/06/25 | 10:46
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رسميا.. وزير العدل يتسلم مهام عمله بمقر الوزارة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تسلم وزير العدل فاروق أمين الشواني، الثلاثاء، مهام عمله رسميا بمقر الوزارة.
وذكر خبر عاجل نقلته قناة ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رسميا.. وزير العدل يتسلم مهام عمله بمقر الوزارة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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