رسميا.. وزير العدل يتسلم مهام عمله بمقر الوزارة

2019/06/25 | 10:46

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بغداد:سومر نيوز

تسلم وزير العدل فاروق أمين الشواني، الثلاثاء، مهام عمله رسميا بمقر الوزارة.

وذكر خبر عاجل نقلته قناة ا...

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