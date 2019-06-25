الكشف عن تقديم علاوي 25 مرشحا للدفاع قبل التصويت على الشمري

2019/06/25 | 10:46

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي، ان زعيم ائتلاف الوطني اياد علاوي قدم 25 مرشحا لمنصب ...

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