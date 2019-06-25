2019/06/25 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على قيادي بداعش شرق الأنبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
القت قوة من اللواء 27 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على حماد الخليفاوي قيادي بداعش ضمن قاطع المسؤولي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على قيادي بداعش شرق الأنبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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