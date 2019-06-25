القبض على قيادي بداعش شرق الأنبار

2019/06/25 | 10:46

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بغداد:سومر نيوز

القت قوة من اللواء 27 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على حماد الخليفاوي قيادي بداعش ضمن قاطع المسؤولي...

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