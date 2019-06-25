احمد جلال يوضح حقيقة موقفه مع مدافع الصقور وتدخل ذويه

2019/06/25 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف لاعب نادي الزوراء احمد جلال، حقيقة طلب ذويه الاعتذار من لاعب نادي القوة الجوية، السوري مؤيد العجان، بعد تدخله في مباراة الكلاسيكو.وقال جلال في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الانباء التي اشارت الى توجه احد من عائلتي الى اللاعب السوري مؤيد العجان للاعتذار، هي عارية عن الصحة تماماً”.وأضاف، أن “حميع اللاعبين يتعرضون […]

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