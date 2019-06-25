النزاهة: اختلاس ستة مليارات دينار من أموال إعادة تأهيل أبنية محافظة نينوى

واضاف أن "مصير الأموال التي لم تتم تسويتها في المعاملتين البالغة (5,796,500,500) مليار دينارٍ غير معلومة، لافتةً إلى قيام أعضاء اللجنة بسحب المبالغ دون إيداعها في الحسابات المصرفية الرسمية أو في (قاصات) ديوان المحافظة".
وتابع إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم استنادا لأحكام المادَة (315) من قانون العقوبات".
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى، للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، وضبط عدد من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تم ضبط أولياتها (76,000,000,000) مليار دينار.
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