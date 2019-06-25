طائرات اف 35 البريطانية تنفذ اول طلعاتها فوق العراق وسوريا

2019/06/25 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … دخلت مقاتلات أف 35 الأميركية الصنع، الثلاثاء، الخدمة في السلاح الجو البريطاني، منفذة أولى مهماتها الحربية فوق أجواء سوريا والعراق.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن المقاتلات الجديدة رافقت أخرى من طراز “تايفون” في طلعات جوية فوق البلدين العربيين من أجل ما اطلق عليه تسمية ( تتبع ) […]

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