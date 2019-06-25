“ورشة البحرين” تنطلق اليوم بمشاركة عربية واسرائيلية وسط رفض فلسطيني وغضب شعبي واسع

2019/06/25 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد اليوم الثلاثاء “مؤتمر البحرين”، والذي يهدف إلى تطبيق الشق الاقتصادي من خطة ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن”، الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية.وتشهد الأراضي الفلسطينية اليوم إضرابا شاملا في كافة المرافق، احتجاجا على عقد مؤتمر البحرين، فيما أعلن عن تنظيم مؤتمر وطني مواز في قطاع غزة للتأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن ومخرجاتها.

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