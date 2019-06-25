افتتاح مبنى القنصلية العراقية بمانشستر

2019/06/25 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الخارجية العراقية ، الثلاثاء، عن افتتاح مبنى القنصلية العامة بمدينة مانشستر لتلبية احتياجات الجالية المقيمين في انكلترا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مبنى القنصليّة العامّة لجمهوريّة العراق في مدينة مانشستر “، مبيناً انه ” في إطار سعي الوزارة إلى […]

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