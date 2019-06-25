2019/06/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بعدم التدخل في تحقيقاته مع رأس فساد ألقي ‏القبض عليه مؤخراً.‏ وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “نطالب كل الجهات بعدم التدخل والتأثير ‏في تحقيقاته بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بعملية نوعية عمل عليها منذ أكثر من ‏ثلاثة أشهر،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتش الداخلية يطالب بعدم التدخل في تحقيقاته مع أحد رؤوس الفساد وكالة خطوة برس.

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