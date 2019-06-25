2019/06/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن حملة لإزالة التجاوزات جنوبي العاصمة.‏ وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “بلدية الدورة قامت بحملة لإزالة ‏التجاوزات عن شارع 60 ضمن حي الميكانيك في الدورة”.‏ وأضافت أن “الحملة شملت ازالة أكشاك ومسقفات ولوحات إعلانية واسيجة متجاوزة وغيرها ‏من التجاوزات بالاضافة الى توجيه إنذارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد: انطلاق حملة لإزالة التجاوزات في حي الميكانيك وكالة خطوة برس.

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