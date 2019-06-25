القوات العراقية تُحبط أكبر عمليات إرهابية لاستهداف مدن البلاد كافة

2019/06/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #خلية_الصقور #الاستخبارية، التابعة للحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن احباط مخططات #إرهابية كانت تستهدف العاصمة #بغداد والمحافظات #الجنوبية واقليم #كردستان.رئيس الخلية #أبو_علي_البصري، قال في تصريح […]

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