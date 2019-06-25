 إبعدوا وزارة الكهرباء عن تدخلاتكم ومصالحكم الحزبية والفئوية ..

2019/06/25 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي يبدو أنّ بعض الجهات السياسية التي اصطدمت مصالحها الحزبية بالتوّجهات الجديدة لوزارة الكهرباء , تقود حملة تسقيطية ممنهجة تستهدف شخص الوزير السيد لؤي الخطيب , بل أنّ بعض...أكمل القراءة ←

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