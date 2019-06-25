2019/06/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الوطني الخبري NNC دعا النائب عن تيار الحكمة المعارض حميد المعلة، الى على عدم ربط المعارضة باسقاط الحكومة، فيما بين انه لسنا “معارضة تخريبية”.وقال المعلة في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” واطلع عليه “المركز الخبري الوطني NNC” انه “لسنا معارضة تخريبية وينبغي عدم ربط المعارضة بإسقاط الحكومة”.واضاف ان “منجل الحكمة حاد ويعمل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الحكمة: لسنا معارضة تخريبية المركز الخبري الوطني.

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