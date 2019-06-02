2019/06/25 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة العلاوي 2019/6/25) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c69ji1__zo0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الميدان من منطقة العلاوي 2019/6/25) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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