اتفاق عراقي كويتي للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات

2019/06/25 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت قيادة الحدود العراقية، مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية، اتفاقا للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات....

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