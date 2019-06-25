قوة من الحشد تلقي القبض على قيادي بداعش شرق الأنبار

2019/06/25 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، القبض على حماد الخليفاوي القيادي بداعش ضمن قاطع المسؤولية شرق الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي ” ان قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي القت القبض على الإرهابي الداعشي حماد حسين ضاري نايف الخليفاوي ضمن قاطع المسؤولية”، لافتا الى ان “العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة” ، حيث […]

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