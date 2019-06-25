2019/06/25 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC شدد النائب عن كتلة الفتح نعيم العبودي، على ضرورة وجود كتلة تدعم الحكومة، وليس معارضتها فقط، فيما بين ان الفتح وسائرون هم النواة الاساسية للحكومة ويجب المسؤولية كاملة.وقال العبودي في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” واطلع عليه “المركز الخبري الوطني NNC” انه “ليس من الصحيح ان تجيد بعض الكتل دور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: الفتح وسائرون هم نواة الحكومة وعليهم تحمل المسؤولية الكاملة المركز الخبري الوطني.

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