روسيا تصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بـ”غير المسبوقة”

2019/06/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصفت روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بأنها إجراءات غير مسبوقة، واعتبرت أنها تبطل كل الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: “تظهر هذه الإجراءات الجديدة غير المسبوقة ما تمثله التصريحات الأمريكية عن الاهتمام بالحوار مع إيران.أي أنها تبطل بشكل أساسي كل الإشارات المتكررة

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